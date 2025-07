Il Sannio tra Sapori e Folklore – Sulle orme della Via Appia Traiana conferenza alla Rocca

Scopri il cuore pulsante del Sannio tra sapori autentici e tradizioni millenarie! Martedì 8 luglio alle 9:30, presso la suggestiva Rocca dei Rettori di Benevento, si svelerà l’edizione rinnovata di "Il Sannio tra Sapori e Folklore – Sulle orme della Via Appia Traiana". Un viaggio alla scoperta delle eccellenze culturali, enogastronomiche e folkloriche che rendono unico questo angolo di Italia. La conferenza sarà l’occasione per immergersi in un patrimonio da valorizzare e promuovere.

Tempo di lettura: 2 minuti Si terrà martedì 8 luglio alle ore 9:30, presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori a Benevento, la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione de “Il Sannio tra Sapori e Folklore – Sulle orme della Via Appia Traiana”, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale, enogastronomico e folklorico della provincia di Benevento. L’iniziativa, promossa dal Comitato Provinciale UNPLI Benevento con numerose Pro Loco del Sannio, enti pubblici e associazioni del territorio, si svolgerà il 12 e 13 luglio a Paduli, in occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Il Sannio tra Sapori e Folklore – Sulle orme della Via Appia Traiana”, conferenza alla Rocca

