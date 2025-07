Teatro, Pablo Trincia in tournée con L'Uomo Sbagliato.

Dalla penna al palco, Pablo Trincia trasforma la cronaca in un’esperienza teatrale coinvolgente e sconvolgente. Con “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”, l’autore e giornalista porta sul palcoscenico una storia di malagiustizia che ha segnato profondamente molte vite. La tournée, in partenza a dicembre 2025, attraverserà i principali teatri italiani, regalando al pubblico un’opportunità unica di riflettere sulla giustizia e sulla verità.

Roma, 2 lug. (askanews) – Dalla penna al palcoscenico, dalla cronaca alla scena: Pablo Trincia porta in teatro “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”, prodotto e distribuito da Gianluca Bonanno e Vincenzo Berti per Ventidieci e Stefano Francioni Produzioni. Un racconto sconvolgente su un caso di malagiustizia che ha distrutto la vita di diverse persone. La tournée, che partirà a dicembre 2025, attraverserà i principali teatri italiani, accompagnando il pubblico dentro una storia oscura e una verità scomoda. I biglietti saranno in prevendita a partire dal 4 luglio su TicketOne e altri circuiti nazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it