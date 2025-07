Leader in fuga con Elba e Cena | chi guida deve valorizzare gli altri

In un mondo dove la diplomazia vacilla e le alleanze sono messe alla prova, "Leader in fuga" di Ilya Naishuller porta su Prime Video una commedia d'azione che riflette le sfide di oggi. Idris Elba e John Cena interpretano due leader opposti, costretti a collaborare contro un nemico comune. In questo scenario, il vero successo si misura non solo con il potere, ma nel valorizzare gli altri e condividere la vittoria.

Roma, 2 lug. (askanews) - E' arrivata su Prime Video "Leader in fuga" di Ilya Naishuller, che in forma di commedia d'azione racconta molto del mondo di oggi. Idris Elba interpreta il Primo Ministro inglese e John Cena il Presidente degli Stati Uniti. I due non sono in ottimi rapporti e questo mette a rischio la "relazione speciale" fra i loro Paesi. Ma quando diventano il bersaglio di un potente e spietato avversario straniero sono costretti a fare affidamento uno sull'uno l'altro, aiutati dalla brillante agente dell'MI6 Priyanka Chopra Jonas. Elba ha detto: "Io credo che il messaggio del film sia chiaro: dobbiamo accogliere le differenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Leader in fuga" con Elba e Cena: chi guida deve valorizzare gli altri

In questa notizia si parla di: elba - leader - fuga - cena

Approvato, dov’è il problema? ” aveva commentato Katy Perry lo scorso anno, quando la foto di Orlando Bloom intento a scrutare Kim Kardashian fece il giro dei social. Ma a giudicare dalle ultime notizie, adesso lo scenario è tutto nuovo. Orlando Bloom è sbar Vai su Facebook

Leader in fuga con Elba e Cena: chi guida deve valorizzare gli altri; 5 cose da vedere in streaming su Prime Video a luglio 2025; Capi di Stato in fuga: trailer, trama e data di uscita dell'action comedy con John Cena e Idris Elba.

“Leader in fuga” con Elba e Cena: chi guida deve valorizzare gli altri - (askanews) – E’ arrivata su Prime Video “Leader in fuga” di Ilya Naishuller, che in forma di commedia d’azione racconta molto del mondo di oggi. Come scrive askanews.it

Capi di Stato in fuga, John Cena e Idris Elba tornano in azione su Prime Video - John Cena e Idris Elba si disprezzano in Capi di Stato in fuga, ma sono costretti a collaborare per fermare una minaccia globale. Scrive comingsoon.it