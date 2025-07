Creuza de Mà – Musica per Cinema | dal 23 al 27 luglio a Carloforte

Dal 23 al 27 luglio, Carloforte si trasforma nel cuore pulsante dell’estate culturale in Sardegna con Creuza de Mà – Musica per Cinema. Questo affascinante festival, ideato dal regista Gianfranco Cabiddu, unisce musica e film in un’esperienza unica tra le strade di un borgo incantevole. Preparati a vivere emozioni intense e scoperte artistiche: l’estate non sarà più la stessa!

L’estate festivaliera in Sardegna tra musica e cinema si accende con Creuza de Mà – Musica per Cinema, il festival ideato e diretto dal regista Gianfranco Cabiddu e organizzato dall’associazione culturale Backstage. La diciannovesima edizione si terrà dal 23 al 27 luglio a Carloforte, incantevole borgo dal fascino unico, situato nel sud della Sardegna sull’isola di San Pietro. Anche quest’anno Creuza de Mà conferma la sua vocazione a intrecciare profondamente musica e cinema, in un dialogo costante tra suoni e immagini che si traduce in un’unione armoniosa e necessaria che il Festival declina nei suoi vari aspetti e formati: cinema di finzione, documentari, film d’archivio sonorizzati dal vivo, cortometraggi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: cinema - musica - creuza - luglio

Fotografia, cinema, giornalismo e musica: il programma di “Lampi di Genio” - Venerdì 16 maggio alle 15:30, la Cittadella Giudiziaria di Salerno ospiterà una nuova tappa del programma "Lampi di Genio".

Creuza de Mà 19° edizione | Carloforte, 23 - 27 luglio 2025 Torna l'appuntamento estivo sull'isola di San Pietro dedicato alla musica per cinema con Andrea Segre, Paolo Zucca, il nostro Presidente Pivio, il socio Aldo De Scalzi, il cine-concerto di Massimo Za Vai su Facebook

Musica e cinema a Carloforte con Creuza de Ma’; Creuza de Mà 19° edizione | Carloforte, 23 - 27 luglio 2025; Creuza de Mà – Musica por cine: Dal 23 al 27 Luglio A Carloforte.

Crueza de Mà: al via dal 23 al 27 luglio la 19esima edizione del festival e campus musica per il cinema a Carloforte - Creuza de Mà: il programma della 19esima edizione del festival musica per il cinema che sarà sull'Isola di San Pietro dal 23 al 27 luglio ... Secondo filmpost.it

Creuza de Mà, a Carloforte la 19ª edizione del festival di musica per cinema - Musica per Cinema, il festival ideato e diretto dal regista Gianfranco Cabiddu e organizzato dall'associazione culturale Backstage. Segnala unionesarda.it