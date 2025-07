Cos' ha imparato Kimi Antonelli in quasi 4 mesi di Formula 1

In soli quattro mesi di Formula 1, Kimi Antonelli ha imparato più di quanto si possa immaginare. Il diciottenne bolognese, sostituendo Hamilton alla Mercedes, ha sfiorato record e conquistato successi, dimostrando talento e determinazione. Tuttavia, l’esperienza e la pressione hanno portato anche qualche errore, insegnandogli preziose lezioni per il futuro. La sua crescita promette di rivoluzionare il panorama motoristico: il meglio deve ancora venire.

🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cos'ha imparato Kimi Antonelli in quasi 4 mesi di Formula 1

Kimi Antonelli: «Sono abituato fin da piccolo a sentire su di me molta pressione e ho imparato a gestirla» - Kimi Antonelli, giovane talento della Formula 1, ha affrontato fin da piccolo la pressione con determinazione e coraggio.

Cos'ha imparato Kimi Antonelli in quasi 4 mesi di Formula 1; Andrea Kimi Antonelli: «Dentro il casco, fuori dal tempo»; Formula 1, Kimi Antonelli batte due record storici a Suzuka.

Kimi Antonelli: «Dopo la maturità e il podio mi sento libero. Ringrazio mamma per avermi fatto studiare» - Andrea Kimi Antonelli al Gp d'Austria: «Il podio in Canada sarà una svolta: prenderò più rischj per provare a vincere, ora non temo gli errori» ... msn.com scrive

F1, predestinato Antonelli: 'Mio podio tensione e gioia' - Kimi Antonelli, ovvero un predestinato in Formula 1 a cominciare dal nome che richiama quel Kimi Raikkonen della Ferrari, ultimo a vincere il Mondiale piloti con la Ferrari nell'ormai lontano 2007. Lo riporta ansa.it