In un momento di profonda sofferenza e incertezza, l’Arcivescovo Accrocca torna a invocare la Madonna delle Grazie, elevando una preghiera accorata per il popolo palestinese. La sua voce si leva come un richiamo alla solidarietà e alla pace, in un contesto segnato da violenze quotidiane che spesso passano inosservate. È il momento di ascoltare e agire: perché la speranza non muoia nel silenzio.

Tempo di lettura: 3 minuti “La storia si ripete e si rovescia. Il popolo palestinese viene sterminato in un colpevole silenzio, nel silenzio di tutti”. L’arcivescovo metropolita di Benevento Felice Accrocca chiede l’intercessione della Vergine Maria nel giorno della festa della Madonna delle Grazie per esprimere nuovamente la più ferma condanna per quello che accade quotidianamente e da molti mesi al popolo palestinese a Gaza. L’Arcivescovo Accrocca ha espresso anche solidarietà nei confronti di chi cerca di fare qualcosa mentre assiste ogni giorno al dramma di Gaza e si è ancora di più stretto attorno ai palestinesi che ogni giorno assistono impotenti alla distruzione di un ulteriore pezzo del proprio territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Madonna delle Grazie: Mons. Accrocca torna a invocare pietà per le sofferenze del popolo palestinese

