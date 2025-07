Bimba di 11 anni viene allontanata dal ristorante genitori sconvolti | il motivo è folle

Un pomeriggio che avrebbe dovuto essere spensierato si è trasformato in un episodio incredibile e ingiusto. Emma, una dolce bambina di 11 anni, è stata improvvisamente allontanata da un ristorante a Pescara, respinta a causa di un semplice abbigliamento. La storia, condivisa dal padre sui social, ha scosso l’opinione pubblica e sollevato un enorme dibattito sulla tolleranza e il rispetto. Ma cosa è successo davvero quella domenica?

Un'innocente uscita familiare si è trasformata in un episodio surreale per Emma, una bambina di 11 anni, fermata all'ingresso di un ristorante a Pescara. Il racconto del padre, condiviso sui social, ha suscitato un'ondata di sdegno: la piccola è stata respinta a causa del suo abbigliamento. Il rifiuto per una maglietta. La domenica del 29 giugno, dopo aver percorso 9 chilometri in bicicletta, la famiglia si ferma attratta dal profumo di frittura di un ristorante. Emma, con indosso una maglietta e un cappellino della Lazio, diventa subito oggetto di attenzione. « Notiamo subito il proprietario che ci guardava con occhi malefici e borbottava », racconta il padre.

