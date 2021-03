The Outer Worlds: Murder on Eridanos sta per essere presentato ufficialmente! Il teaser trailer del DLC (Di mercoledì 10 marzo 2021) The Outer Worlds di Obsidian è stato lanciato per la prima volta nell'ottobre 2019. La prima delle due espansioni DLC, Peril on Gorgon, è stata lanciata intorno al primo anniversario del gioco, ma per il secondo pacchetto non abbiamo ancora ottenuto altro che un titolo. Ora, finalmente, sembra che gli sviluppatori siano pronti a sollevare il velo su Murder on Eridanos. Gli sviluppatori hanno pubblicato un breve teaser trailer per il nuovo DLC, con il seguente messaggio "Il Consiglio è lieto di annunciare che le tue nuove mansioni lavorative sono quasi pronte. Attendi per ulteriori informazioni in arrivo domani in merito ai tuoi prossimi incarichi". Quindi ulteriori dettagli sul DLC arriveranno domani 11 marzo. Il teaser trailer presenta una panoramica ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 marzo 2021) Thedi Obsidian è stato lanciato per la prima volta nell'ottobre 2019. La prima delle due espansioni DLC, Peril on Gorgon, è stata lanciata intorno al primo anniversario del gioco, ma per il secondo pacchetto non abbiamo ancora ottenuto altro che un titolo. Ora, finalmente, sembra che gli sviluppatori siano pronti a sollevare il velo suon. Gli sviluppatori hanno pubblicato un breveper il nuovo DLC, con il seguente messaggio "Il Consiglio è lieto di annunciare che le tue nuove mansioni lavorative sono quasi pronte. Attendi per ulteriori informazioni in arrivo domani in merito ai tuoi prossimi incarichi". Quindi ulteriori dettagli sul DLC arriveranno domani 11 marzo. Ilpresenta una panoramica ...

