"Sei stato un grande". Lutto nella tv, l'attore si è spento a 44 anni. "Nessuno ti dimenticherà mai!" (Di martedì 2 febbraio 2021) Il mondo della tv dice addio a Dustin Diamond. L'ex ragazzo prodigio è morto a soli 44 anni oggi. Conosciuto come lo Scheech di Bayside School, da tempo lottava contro un cancro ai polmoni al quarto stadio. Purtroppo, il male ha avuto la meglio. Protagonista della popolare serie tv anni '90, era stato ricoverato in una struttura ospedaliera della California i primi giorni del 2021. Il suo portavoce, Roger Paul, ha già confermato la tragica notizia a Us Weekly. In particolare ha ammesso di essere rattristato di fare questa conferma. Purtroppo il tumore gli è stato diagnosticato in forma già avanzata solo tre settimane fa. Proprio in quel periodo, il male è riuscito a diffondersi rapidamente "in tutto il sistema", ha fatto sapere Paul. Ci ha tenuto a precisare che "Dustin non ha sofferto, per questo ...

