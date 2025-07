Regionali Toscana 2025 | Giani in fuga Tomasi fatica a farsi conoscere oltre Pistoia

Con l’avvicinarsi delle elezioni regionali toscane del 2025, si intensifica la sfida tra i protagonisti della politica locale. Eugenio Giani, presidente uscente e candidato del centrosinistra, sembra avere il vento in poppa, mentre Alessandro Tommasi fatica a farsi conoscere oltre Pistoia, rischiando di rimanere nell’ombra. La partita è aperta, ma le dinamiche del territorio continuano a sorprendere e a influenzare il risultato finale…

FIRENZE – Con l’avvicinarsi delle elezioni regionali in Toscana del prossimo autunno, la campagna elettorale entra nel vivo e i primi sondaggi delineano un quadro già piuttosto chiaro: Eugenio Giani, presidente uscente e candidato del centrosinistra, è in netto vantaggio sul (probabile) principale sfidante, Alessandro Tommasi, sindaco di Pistoia e volto nuovo del centrodestra regionale. Staccati, o comunque tutti da valutare, gli altri. Oltre a realtà che saranno di pura testimonianza (Forza di Popolo, comunisti, eccetera) si profila una corsa anche de L’Altra Toscana, un raggruppamento civico che fa riferimento al sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro che, però, ha evidenziato la difficoltà di raccogliere le firme utili in vista della competizione elettorale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

