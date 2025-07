Pronte a baciare? Per labbra al centro dell' attenzione c' è l' imbarazzo della scelta fra balsami rossetti no-transfer gloss pH reagenti

Prepararsi al meglio per il World Kiss Day e il Lipstick Day significa scegliere tra una vasta gamma di prodotti labbra che catturano l’attenzione. Dallo skincare con balsami idratanti ai rossetti no transfer, gloss pH reagenti e lipsticks estivi a prova di caldo: ogni dettaglio conta per un sorriso irresistibile. La scelta è ampia, ma il segreto sta nel prodotto giusto per ogni occasione, per far brillare le labbra in città o in vacanza. Kabuki brush: il pennello...

L abbra al centro dell’attenzione: il 6 luglio si celebra il World Kiss Day, la giornata mondiale del bacio, mentre il 29 luglio toccherà al Lipstick Day. Non bisogna farsi cogliere impreparate dunque. Che sia un semplice velo di balm, una passata di lip gloss dall’effetto specchio o una con una formulazione pH reagente, li prodotti labbra estivi sono a prova di calore, per far brillare il sorriso in città o in vacanza. Kabuki brush: il pennello giapponese che ha rivoluzionato il makeup X Leggi anche › Cos’è il “mouth taping”, la mania del cerotto sulle labbra. Perché? World Kiss Day, è la giornata dedicata al bacio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Pronte a baciare? Per labbra al centro dell'attenzione, c'è l'imbarazzo della scelta fra balsami, rossetti no-transfer, gloss pH reagenti

World Kiss Day: i migliori prodotti labbra, dal balm ai ph reagenti.

