Strage di Santo Stefano | Due anni senza giustizia Marco Maria Grazia e Mattia per questo Stato valgono meno di un cane maltrattato

Due anni dopo, il dolore e l’indignazione per la strage di Santo Stefano restano vivi. Marco, Maria Grazia e Mattia non hanno ancora ricevuto giustizia, mentre lo Stato sembra valere meno di un cane maltrattato. È ora di chiedere verità e responsabilità, affinché nessuno possa più essere dimenticato o ignorato. La memoria di quella tragedia deve trasformarsi in una forza per il cambiamento.

MESTRE (VENEZIA) - Sono passati due anni da quel giorno di luglio quando, a Santo Stefano di Cadore (Belluno), l?auto guidata da Angelika Hutter travolse una famiglia di Favaro in vacanza.

BELLUNO Quattro anni e 8 mesi di carcere: è questa la pena chiesta ieri dal pm Simone Marcon per Angelika Hutter, la 32enne tedesca che il 6 luglio 2023 a Santo Stefano di Cadore (Belluno), alla