Juventus attaccante nel mirino di Paulo Sousa? Ecco come stanno le cose | CMIT

Le voci di mercato in casa Juventus infiammano l’ambiente, con rumors che coinvolgono anche un possibile colpo in attacco. Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club e il primo acquisto ufficiale di questa fase, la società si concentra ora su rinforzi strategici per tornare ai vertici. E tra le piste calde emerge il nome di un attaccante nel mirino di Paulo Sousa: ecco come stanno le cose e cosa potrebbe riservare il futuro bianconero.

Continua a circolare indiscrezioni di mercato, in entrata e in uscita, che riguardano il club bianconero guidato da Comolli La Juventus si muove e, dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club agli ottavi di finale per mano del Real Madrid di Xabi Alonso, ha ufficializzato il primo acquisto della nuova era, dirigenziale e non solo. Paulo Sousa (LaPresse) – Calciomercato.it Ieri, infatti, è giunto a Torino Jonathan David, attaccante svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava al Lille. Il Nazionale canadese si è sottoposto alle consuete visite mediche di rito prima della firma sull’accordo che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2030. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, attaccante nel mirino di Paulo Sousa? Ecco come stanno le cose | CM.IT

In questa notizia si parla di: juventus - attaccante - mirino - paulo

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

JuventusFC Vai su X

Udinese, Lucca nel mirino della Juventus: il pallino di Giuntoli come vice Vlahovic; Juventus, per Kolo Muani sfida con Milan e Manchester United: gli scenari, Giuntoli alza il pressing sul PSG; Il Milan sonda Moise Kean: l'attaccante della Juventus nel mirino dei rossoneri.

Il grande ex aiuta la Juve: maxi offerta all’attaccante - Con il Mondiale per Club già messo in archivio la Juventus torna a concentrarsi solo sul prossimo futuro tra conferme, addii e nuovi innesti in sede di calciomercato. Come scrive calciomercato.it

Manchester United su Dybala? L'agente chiude: 'E' felice a Torino' - L`agente di Paulo Dybala, Pierpaolo Triulzi, ha parlato ai microfoni del Guardian in Inghilterra per commentare i rumors che vogliono l`attaccante della Juventus. Si legge su calciomercato.com