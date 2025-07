Mens Sana scocca l’ora di coach Vecchi Frati | Incarna il nostro spirito attuale

È arrivato il momento di riscoprire la passione e l’entusiasmo che da sempre contraddistinguono la Mens Sana Siena. Domani sarà presentato ufficialmente Federico Vecchi, il nuovo coach che incarna lo spirito attuale della nostra squadra. Dopo anni di dedizione al settore giovanile, questa è la sua prima grande occasione come professionista. La curiosità cresce: cosa ci riserverà il futuro sotto la guida di un tecnico così esperto?

Sarà presentato ufficialmente domani Federico Vecchi, nuovo coach della Note di Siena Mens Sana. Tanta la curiosità di tifosi e ambiente per una figura, come quella del tecnico emiliano, che dopo anni e per la prima volta dalla rinascita del 2019 torna ad essere quella di un professionista. "Coach Vecchi ha grande esperienza a livello di settore giovanile, avendo guidato tra gli altri quello della Virtus Bologna – ha detto il presidente biancoverde Frati – ma poi ha avuto esperienze sia da vice che da capo allenatore in categorie superiori alla nostra. In questo senso lo spirito del coach incarna ciò che si sta respirando nella Mens Sana attuale, ovvero una voglia di crescita e miglioramento cercando di mescolare giocatori più esperti a giovani interessanti.

LE GRANDI MANOVRE. Mens Sana, coach Vecchi punta a una squadra di soli professionisti (o quasi) - ricco e prestigioso segna un passo deciso verso la costruzione di una squadra di altissimo livello, quasi esclusivamente composta da professionisti.

