L’olimpionica insieme al Principe. Aquila d’Oro con Vezzali e Giannini.

di Andrea Lorentini Valentina Vezzali, Giuseppe Giannini, Luigi Busà e Leo Turrini: poker d’assi sul palco del Festival dello Sport "Aquila d’Oro - Città". La quinta edizione dell’evento organizzato da Ginnastica Petrarca e Comune in collaborazione con il Coni Toscana porterà in città quattro testimonial di spessore internazionale. L’appuntamento è fissato per le 21,15 di giovedì 16 ottobre al teatro Petrarca. Tra i grandi protagonisti della quinta edizione dell’evento rientrerà Valentina Vezzali, leggenda della scherma mondiale e simbolo dello sport italiano con sei ori, un argento e due bronzi conquistati in cinque edizioni dei Giochi Olimpici da Atlanta 1996 a Londra 2012. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net