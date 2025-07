Napoli Cajuste dice addio | le cifre non prenderà parte al ritiro a Dimaro

Napoli si prepara a salutare Jens Cajuste, che non prenderà parte al ritiro di Dimaro. La SSC Napoli è vicina a finalizzare un'importante uscita, con il giocatore destinato a trasferirsi all'estero in prestito con obbligo di riscatto. Secondo Fabrizio Romano, il Besiktas si conferma il principale indiziato. La cessione rappresenta un passo cruciale nel nuovo progetto partenopeo, segnando un capitolo di cambiamenti e nuove opportunità.

La SSC Napoli è pronta a chiudere un’importante trattativa per il mercato in uscita. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, il club partenopeo sarebbe ad un passo dal definire la cessione di Jens Cajuste, il quale si trasferirebbe all’estero in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. “Il Besiktas è vicino . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - cajuste - dice - addio

Cajuste potrebbe lasciare il Napoli anche a titolo definitivo: De Laurentiis apre alla trattativa - Il mercato del Napoli si anima di nuove possibilità: Jens Cajuste potrebbe lasciare il club a titolo definitivo, con De Laurentiis che apre alla trattativa.

#Cajuste potrebbe restare all'#Ipswich. Addio vicino anche per #Folorunsho https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Cajuste-potrebbe-restare-all-Ipswich--Addio-vicino-anche-per-Folorunsho-140835.aspx #Calciomercato #Napoli Vai su Facebook

Napoli, Cajuste a un passo dal Besiktas; Cajuste-Besiktas, dalla Turchia confermano: accordo ad un passo, le cifre e i dettagli; CAJUSTE POTREBBE RESTARE ALL'IPSWICH. ADDIO VICINO ANCHE PER FOLORUNSHO.

Napoli, Cajuste dice addio: le cifre, non prenderà parte al ritiro a Dimaro - La SSC Napoli è pronta a chiudere un'importante trattativa per il mercato in uscita. Riporta dailynews24.it

Cessioni Napoli, un altro addio dopo Cajuste: di chi si tratta - Un altro calciatore è pronto a dire addio in casa Napoli, con una seconda uscita dopo la quasi certa di Cajuste. Scrive informazione.it