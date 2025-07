Com'è fatta la nuova casa di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione | Eleganza soffitti alti colori neutri

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione stanno trasformando una casa a Genova in un’oasi di eleganza, con soffitti alti e tonalità neutre che avvolgono gli ambienti. Mentre Bologna resta il loro cuore, questa nuova residenza riflette stile e raffinatezza, grazie alla guida esperta dell'Architetto e Interior Designer Giulia Gedeone. Curiosi di scoprire come si sta sviluppando questa trasformazione? Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli esclusivi.

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli vivono a Bologna, ma stanno sistemando una casa a Genova, arredata con l'aiuto dell'Architetto di Interni ed Interior Designer Giulia Gedeone. A Fanpage.it ha dato qualche anticipazione, prima della fine dei lavori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

