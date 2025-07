Il Forlì ufficializza anche Pellizzari. Difesa, ecco la spalla di Saporetti.

Il Forlì si rafforza: ecco Pellizzari, la nuova spalla di Saporetti nella difesa biancorossa. Con un passato nelle giovanili di Juventus e Virtus Entella, il centrale reggiano di Correggio arriva con l’obiettivo di consolidare il reparto arretrato. La sua esperienza e determinazione rappresentano un’ottima notizia per i tifosi, pronti a vedere una squadra ancora più compatta e competitiva. La stagione promette grandi sfide, e Pellizzari si prepara a fare la differenza…

Stefano Pellizzari è, ufficialmente, un nuovo giocatore del Forlì. Ieri, infatti, la società di viale Roma ha diramato il comunicato, a conferma di quanto anticipato il ancora a giugno, relativo al deposito del contratto dell'esperto centrale difensivo. Reggiano di Correggio, nato il 3 gennaio '97, Pellizzari è cresciuto nei settori giovanili della Juventus (due stagioni) e della Virtus Entella di Chiavari. L'esordio in prima squadra con la divisa del Wattens (serie B austriaca), con 21 match nel 2015-16. Quindi il rientro in Italia con due stagioni, 28 gettoni e 1 gol in serie C col Ravenna. Poi, sempre in C, tra il 2020 e il 2022 Pellizzari ha vestito la casacca del Legnago Salus (27 gettoni e 2 reti), con una breve parentesi (6 gare), nella Vis Pesaro.