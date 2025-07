Il mercato della Halley. Preso il pivot Mozzi. Confermata Battellini.

di entusiasmo e fiducia che ho ricevuto. Sono pronto a mettere tutto me stesso per contribuire al successo della Halley Matelica e a vivere una stagione all'insegna della crescita e dei traguardi importanti. Questo nuovo capitolo rappresenta una sfida stimolante, e sono determinato a fare la differenza sul campo. Con entusiasmo e dedizione, insieme ai miei nuovi compagni, ci prepariamo a scrivere pagine entusiasmanti della nostra storia.

Pierluigi Mozzi è il nuovo pivot della Halley Matelica: classe 1998, 205 centimetri di altezza, arriva dalla Sicoma Valdiceppo (serie B Interregionale) ed è originario di Pasian di Prato (Friuli). Quella appena terminata è stata per lui una grande stagione grazie a 15,3 punti di media a partita. Queste le sue prime parole: "Ringrazio la società per avermi cercato e voluto fortemente, ciò ha influenzato la mia scelta, assieme anche alle parole spese da persone che hanno già giocato per questi colori e alla cornice di pubblico che contraddistingue la Halley Matelica. Con il ds ci siamo detti che la prima cosa da costruire all’inizio sarà la coesione di gruppo: sono convinto che poi il resto verrà da sé". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net