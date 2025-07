Attacco Sammaurese. Nel mirino c’è Casolla.

L’Inter SM Sammaurese si prepara a riscrivere il proprio destino, puntando su una strategia vincente: rafforzare la squadra con elementi chiave che incarnano il cuore pulsante del calcio. Come si faceva un tempo, si costruisce attorno alla spina dorsale, sperando di superare le sfide del prossimo campionato di Serie D. Dopo l’ultima salvezza ottenuta sul campo del Corticella, la società mira a un nuovo capitolo di successi e ambizioni.

Una volta si diceva che una squadra forte si costruiva attorno alla sua spina dorsale: portiere, difensore centrale, centrocampista e centravanti. Sembra proprio che l' Inter SM Sammaurese stia seguendo questo principio per ricostruire la rosa che secondo i desideri della società possa ben figurare nel prossimo campionato di serie D. L'ultima stagione, conclusa con la salvezza conquistata sul campo del Corticella non ha soddisfatto la nuova proprietà che vuole la squadra lontano dalla zona di chi lotta per la salvezza. I primi arrivi portano i nomi di Lorenzo Pollini, portiere cresciuto nel settore giovanile del Cesena, poi per lui ci sono state esperienze in serie D al Cjarlins Muzane, al Trestina e infine alla Palmese.