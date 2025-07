Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi Bergamo-Bergamo | orari cronometro tv percorso favorite Elisa Longo Borghini deve difendersi da Reusser

Il Giro d’Italia femminile 2025 prende il via con una cronometro a Bergamo, promettendo emozioni fin dal primo istante. Tra le protagoniste inattese e favorite come Elisa Longo Borghini, le atlete si sfideranno in un percorso ricco di adrenalina, con orari di partenza e diretta TV già pronti per catturare l’attenzione degli appassionati. Chi saprà conquistare la prima maglia rosa? La gara sarà un vero spettacolo di resistenza e strategia.

Sarà un inizio di corsa scoppiettante quello del Giro d’Italia femminile 2025. Gli organizzatori intendono conferire fin da subito una fisionomia ben definita alla classifica generale e puntano ad attirare l’interesse degli appassionati con una partenza da fuochi d’artificio. LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 11.35 L’edizione numero trentasei della Corsa Rosa al femminile inizia con la cronometro individuale Bergamo-Bergamo di 14,2 chilometri. Le atlete si sfidano per stabilire il nome che nell’albo d’oro succederà ad Elisa Longo Borghini, vincitrice dello scorso anno davanti alla belga Lotte Kopecky e all’australiana Neve Bradbury. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi Bergamo-Bergamo: orari cronometro, tv, percorso, favorite. Elisa Longo Borghini deve difendersi da Reusser

