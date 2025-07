Mediofondo Cannellese | oggi torna la Classica

Oggi, il cuore pulsante del ciclismo amatoriale si riaccende a Cannella di Senigallia con il ritorno della tradizionale XXIV° Mediofondo Cannellese, nota come "La Classica". Promossa dal G.S. Cannella Uisp ASD, questa manifestazione rappresenta un momento di festa e passione per tutti gli appassionati delle due ruote. Preparatevi a vivere un’emozionante giornata di sport, amicizia e sfide sul asfalto: la gara sta per partire!

Torna lo storico appuntamento con le due ruote amatoriali promosso dal G.S. Cannella Uisp ASD: la manifestazione ciclistica XXIV° Mediofondo Cannellese denominata "La Classica" che si svolgerà oggi con partenza prevista per le ore 8 presso l’area verde di Cannella di Senigallia. La storica associazione affiliata alla Uisp si distingue sul territorio per la varietà delle attività proposte – calcio, ruzzola, biliardino, ciclismo – e per l’impegno nel mantenere vivi gli sport tradizionali che per anni hanno animato le realtà associative locali. Da sottolineare anche i prestigiosi risultati ottenuti nel corso della sua lunga storia sportiva, sia a livello regionale che nazionale, nelle diverse discipline praticate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mediofondo Cannellese: oggi torna la "Classica"

