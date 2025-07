Spezia Women dalla promozione all’incubo | Costi elevati e pochi sponsor | addio serie B

Dalla gioia della promozione alla delusione di dover rinunciare alla Serie B, la storia dell'ASD Spezia Women è un esempio di come sogni e ostacoli possano intrecciarsi inaspettatamente. Costi elevati, pochi sponsor e imprevisti economici hanno spezzato un cammino brillante, lasciando il club e i suoi tifosi senza parole. È una realtà complessa che evidenzia quanto il mondo dello sport femminile abbia ancora strada da fare per garantirsi stabilità e successo.

A poco più di un mese dalla storia promozione in serie B e la vittoria in Coppa Italia, l’Asd Spezia Women vede infrangersi il proprio sogno e deve rinunciare alla serie cadetta. Una decisione-choc annunciata dal patron Armando Conte e dal presidente Costel Gabriel Gogu, che fa chiudere nel peggiore dei modi una stagione fin qui da incorniciare. "Con grande rammarico – spiegano – a causa di sopraggiunti ed improvvisi mancati ingressi di nuovi soci e capitali, annunciamo che la stagione 2025-26 non potrà vedere ai nastri di partenza la squadra, che aveva appena e meritatamente conquistato la Serie B". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net