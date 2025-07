Volley Emma Villas arriva l’iraniano Manavi

Emma Villas Codyeco Lupi Siena si rafforza ancora, accogliendo Javi Manavi, talento iraniano con esperienza internazionale e una carriera ricca di successi. Dopo aver brillato in Italia, Francia e Indonesia, il nuovo acquisto promette di portare energia e qualità alla squadra. Conosciuto per la sua versatilità e il suo spirito competitivo, Manavi si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia della squadra. La passione è già alle stelle: "Conosco la..."

Dopo i palleggiatori Porro e Mastrangelo, lo schiacciatore Benavidez, il libero Piccinelli e il centrale Bragatto dell’ Emma Villas Codyeco Lupi Siena ha ingaggiato Javi Manavi. Lo schiacciatore classe 1995, nato a Isfahan in Iran, arriva da un’esperienza di due anni a Catania, prima in Superlega e lo scorso anno in A2. Ha una grande esperienza internazionale dopo avere giocato anche in Francia ed Indonesia oltre che in patria. "Conosco la realtĂ dell’Emma Villas da alcuni anni, sin da quando a Siena giocava Marouf (palleggiatore iraniano che è stato a Siena nel 201819, ndr) – afferma Manavi. – Credo che sia una societĂ che da tempo si pone obiettivi ambiziosi, e che vuole crescere ancora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net