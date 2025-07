Il Giro d’Italia Women 2025 celebra non solo lo sport ma anche il territorio E tappa dopo tappa tocca luoghi di particolare bellezza Da Bergamo a Imola ecco le località che meritano la visita E perché no una pedalata nella natura

Il Giro d’Italia Women 2025 non è solo una sfida sportiva, ma un invito a scoprire il cuore pulsante del nostro territorio. Attraverso otto tappe mozzafiato, da Bergamo a Imola, si svelano paesaggi di rara bellezza e località da visitare almeno una volta nella vita. Pronti a pedalare tra cultura, natura e emozioni? Per sentirvi parte di questa avventura, unitevi a noi e lasciatevi conquistare dal fascino del nostro paese.

P edalare per oltre novecento chilometri, divisi in otto tappe, attraversando cinque regioni, partendo da Bergamo e arrivando all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. È il programma della 36esima edizione del Giro d’Italia Women 2025, corsa femminile che si terrà dal 6 al 13 luglio, organizzata da Rcs Sport in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e con il patrocinio del Ministero dello Sport e dei Giovani. Per sentirvi parte, anche a piedi o in auto, di questa gara sulle due ruote tutta in rosa, potete prendere spunto dagli itinerari che abbiamo individuato seguendo cinque delle otto tappe. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il Giro d’Italia Women 2025 celebra non solo lo sport, ma anche il territorio. E, tappa dopo tappa, tocca luoghi di particolare bellezza. Da Bergamo a Imola, ecco le località che meritano la visita. E, perché no, una pedalata nella natura

In questa notizia si parla di: tappa - giro - italia - women

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

GIRO D'ITALIA WOMEN 2025 Mercoledì 9 luglio lungo le strade nel nostro comune passerà il Giro d'Italia Women. Sarà un'occasione per mostrare a tutta l'Italia, e non solo, le bellezze del nostro territorio. La 4° tappa parte da Castel Tesino e si Vai su Facebook

Stage 8 / Tappa 8 Do you want to watch the race live? Don’t miss the chance, take a look at the timetable! . Vuoi vedere la corsa dal vivo? Non perdere l’occasione: dai un’occhiata alla cronotabella! #GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #WOW Vai su X

Giro d'Italia Women 2025, dove passa? Da Clusone ad Aprica: percorso, orari, strade chiuse per la seconda tappa; Giro d’Italia Women 2025, la startlist definitiva; Giro d’Italia Women 2025: cosa devi sapere e dove puoi vederlo in tv.

Giro d’Italia Women, c’è attesa per la tappa fermignanese - "Aspettando il Giro", Fermignano si colora di rosa per una settimana. Come scrive msn.com

GIRO WOMEN. BWH HOTELS PREMIA LA TENACIA FEMMINILE CON IL GP COMBATTIVITA' - 50 l'aggiornamento della Ineos Grenadiers sulle condizioni di Filippo Ganna, costretto al ritiro dopo una caduta nel corso della prima tappa del Tour de France: «Filippo Ganna è ... Riporta tuttobiciweb.it