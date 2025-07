Si apre una settimana calda. Il club granata stringe per Papetti.

Una settimana decisiva si apre per il mercato della Reggiana, con il club granata pronto a dare un nuovo volto alla squadra. Il direttore sportivo Fracchiolla è nel pieno di un’intensa attività di trattative, puntando a rinforzare il roster con almeno cinque acquisti di peso. Dopo aver chiuso con Bertagnoli dal Brescia, le prossime mosse potrebbero riservare sorprese, rendendo questa fase di mercato davvero calda e ricca di aspettative.

La prossima settimana potrebbe essere molto ‘calda’ per quel che riguarda i nuovi acquisti della Reggiana. Il direttore sportivo Fracchiolla sta infatti lavorando ad almeno quattro-cinque ‘colpi’. Quelli più blasonati, per così dire, riguarderanno probabilmente il ‘fronte’ Brescia. Il dirigente ha infatti già chiuso per il centrocampista Bertagnoli, classe ’99 e (148 presenze in categoria), ma potrebbe finalizzare anche l’ingaggio del difensore Papetti (foto). Il centrale classe 2002 (186 cm per 79 kg), piede destro (11 presenze e un gol in Serie A e 93 con 2 gol e 4 assist in B) si è infatti liberato dopo il crac di Cellino e dovrebbe firmare un biennale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it