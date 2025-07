Ternana si lavora all’accordo con Liverani Capuano vicino Vannucchi in partenza

La Ternana sta plasmando il suo futuro con decisioni cruciali: tra l’accordo con Liverani, la conferma di Capuano e la partenza di Vannucchi, il club rossoverde si prepara a una fase intensa di rinnovamento. Le ultime consultazioni sono in corso per definire i dettagli e garantire una preparazione estiva di successo. Restate sintonizzati: le novità ufficiali arriveranno a breve, segnando un nuovo capitolo nella storia della Ternana.

Ultime consultazioni e riflessioni in casa rossoverde per definire un paio di urgenti e fondamentali aspetti: accordo con Fabio Liverani e preparazione estiva. Intanto, si tenta di blindare Marco Capuano, mentre Gianmarco Vannucchi sarebbe in partenza. Si attendono comunicazioni ufficiali da parte della Ternana Calcio in merito alla data del raduno, originariamente prevista per giovedì prossimo. Non è da escludere un breve slittamento della medesima, ma soprattutto è da vedere se, in seguito all'annullamento del ritiro di Cascia, la squadra svolgerà tutta la preparazione sul sintetico dell'antistadio "Taddei" e all'interno dello stadio (sul cui manto erboso, tra l'altro, è in corso il consueto lavoro di risemina).