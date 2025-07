Una retta vita non ha bisogno di sorveglianza | etica del rispetto contro dogma – di José Carlos Enríquez Díaz

Una vita retta non si misura solo seguendo regole imposte dall’esterno, ma nasce dall’interiorizzazione di valori autentici come l’amor proprio e il rispetto. È un cammino di consapevolezza e integrità che non necessita di sorveglianza, poiché chi vive con sincerità si autogoverna, facendo della propria coscienza la bussola più affidabile. In questo modo, si costruisce un'esistenza genuina e piena di significato, capace di ispirare e di lasciare un segno duraturo.

Una vita retta, nel suo senso più umano e profondo, non è necessariamente quella che segue i dettami di un'istituzione. Non è una vita che si conforma millimetricamente a norme imposte dall'esterno. È, soprattutto, una vita vissuta con coscienza, con rispetto, con autenticità. È la vita di chi non ha bisogno di sorvegliare o di essere sorvegliato, perché ha interiorizzato qualcosa di più prezioso di qualsiasi regola: l'amor proprio e il rispetto per gli altri. Esiste un'etica che non si impone dall'esterno, ma che scaturisce dall'interno. Un'etica che non ha bisogno di confessori o tribunali morali, ma di un cuore libero e responsabile.

