Nicotera Comerci | richiesta di aiuto al Prefetto di Vibo Valentia

Gentile Prefetto, la nostra Comunità di Nicotera Comerci si trova in una situazione critica che richiede interventi urgenti. La crisi economica, le difficoltà sul fronte del mare e, soprattutto, i gravi problemi legati all’acqua potabile stanno mettendo a dura prova la nostra quotidianità. Con rispetto e fiducia, chiediamo il suo aiuto per trovare soluzioni rapide e durature, affinché possa tornare un senso di speranza e normalità tra i nostri cittadini.

di Enzo Comerci * Al Prefetto di Vibo Valentia Eccellenza, la preghiamo di scusarci se chiediamo il suo aiuto stante la grave situazione emergenziale che, ormai da tempo, si è venuta a creare nella nostra Comunità. La gente è disperata non solo per la grave crisi economicaoccupazione, per il problema mare, ma anche, e in questo periodo soprattutto, per le problematiche relative alla carenza, distribuzione e qualità dell’acqua “potabile”. Da quasi un anno e mezzo in diverse fontane pubbliche delle Frazioni, prettamente agricole, di Comerconi e Preitoni è imposto il divieto del consumo dell’acqua a scopo alimentare per la presenza di Coliformi ed Escherichia Coli; da diversi giorni l’acqua dal serbatoio “Madonna della Scala, che serve buona parte dell’abitato di Nicotera Centro e le fontane pubbliche della cittadina, è inquinata per la presenza di Coliformi, escherichia ed Enterococchi superiori ai limiti di legge. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it