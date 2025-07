Non solo missili C’è una Waikiki in Corea del Nord

Kim Jong-un, padre padrone della Corea del Nord, ora apre porte e braccia ai viaggi e alle opportunità turistiche, trasformando la sua immagine di minaccia in un affascinante luogo di interesse internazionale. Un cambiamento che lascia molti a chiedersi se dietro questa strategia si nasconda un tentativo di diplomatico o semplicemente un modo per rinnovare l’immagine del regime. È una svolta che potrebbe rivoluzionare l’approccio globale verso Pyongyang, lasciando tutti a...

Nel 2017 Donald Trump lo definì 'rocket man ', per quella sua smania di minacciare con i missili le coste pacifiche degli Usa. Oggi, però, alla vocazione guerrafondaia mai sopita, che lo ha portato a dare man forte all'amico Vladimir Putin fornendo carne da macello – leggasi soldati – da mandare in Ucraina, aggiunge anche quella di operatore turistico. Già, perché Kim Jong-un, padre padrone della Corea del Nord, ora apre porte e braccia ai turisti. Nel Paese dove non si può viaggiare da soli ma unicamente con guide locali e con il visto, Kim ha inaugurato la sua Waikiki, un'area turistica a Wonsan Kalma che può ospitare quasi 20mila persone.

