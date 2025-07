Ciclismo Al meeting internazionale della Fci Velo Club in evidenza Argento per Martinelli

Unentusiasmante giornata di ciclismo si è svolta a Viareggio, dove il Velo Club Carrara “Carlo & Raffaella” ha brillato al 37° Meeting Nazionale della FCI, Memorial Adriano Morelli. Con buone performance individuali e un onorevole risultato di società, i miniciclisti hanno dimostrato talento e passione. Tra le 194 società partecipanti e circa 1700 giovani atleti, l’evento si conferma come uno dei momenti più attesi della stagione giovanile.

Buone partecipazioni individuali e un onorevole risultato di società, per i miniciclisti del Velo Club Carrara “Carlo & Raffaella“ che a Viareggio hanno partecipato al 37° meeting nazionale della Fci, Memorial Adriano Morelli, organizzato dalla società Corsanico. Alla più importante manifestazione della stagione ciclistica nazionale della categoria Giovanissimi hanno partecipato 194 società che hanno schierato circa 1700 tra bambine e bambini provenienti da tutta Italia e che si sono confrontati in prove di abilità, strada e fuoristrada. Per la società di Bonascola c’è stato il brillante secondo posto di Alessio Martinelli che nella batteria G3 (età 9 anni) è stato battuto solo dal vicentino Francesco Campagnolo (nella scorsa stagione vincitore di trenta gare). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo Al meeting internazionale della Fci. Velo Club in evidenza. Argento per Martinelli

