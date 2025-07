Calciomercato ci siamo per Jashari al Milan | sarà presto rossonero

Il calciomercato si infiamma: Jashari, talento del Bruges, è ormai a un passo dal vestire rossonero. Il Milan lavora con fermezza per chiudere l’affare e rinforzare il centrocampo, portando in Italia un giovane promettente che potrebbe fare la differenza nella prossima stagione. Le ultime novità indicano che presto sar224 ufficialmente rossonero, segnando un nuovo importante capitolo per il club e i suoi tifosi.

Ardon Jashari, centrocampista del Bruges, si avvicina a diventare un giocatore del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, ci siamo per Jashari al Milan: sarà presto rossonero

