Travolte così dall’onda Alluvione spaventosa morti e feriti | la tragedia di un gruppo di bambine

Una tragedia devastante ha sconvolto una comunità innocente, quando un’ondata alluvionale improvvisa ha inghiottito tutto nel suo cammino. In soli 45 minuti, un’onda di fango e acqua ha cancellato sogni, speranze e vite, lasciando dietro di sé un’immagine di distruzione e dolore incommensurabile. La scena che segue ci ricorda quanto siano fragili le nostre esistenze di fronte alla forza della natura.

La morte è arrivata nel buio, portata da un'onda di fango che si è sollevata come un muro. In appena 45 minuti, l'acqua ha raggiunto l'altezza di un palazzo di tre piani, travolgendo tutto ciò che incontrava. L'assalto è stato improvviso e devastante: tende spazzate via, tavoli rovesciati, disegni infantili strappati dai muri. Un'intera comunità travolta mentre dormiva. Il cuore del disastro era un campeggio di bambine, tutto esaurito per le festività del 4 luglio. Circa 750 ragazze, tra i 7 e i 17 anni, erano riunite per un fine settimana di giochi e celebrazioni. Ma la festa si è trasformata in tragedia nel giro di pochi istanti, quando la marea ha inghiottito ogni cosa.