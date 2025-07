Milan senti Kroos | Modric fisicamente in calo Ma con quel piede … | VIDEO

L'ambiente calcistico si infiamma con il grande colpo del Milan: Luka Modric, ex stella del Real Madrid, approda in rossonero. Toni Kroos, suo compagno storico al Santiago Bernabéu, analizza questa scelta e riflette sulle sfide fisiche di Modric, ma anche sul suo talento innato e sul piede magico che ancora incanta. In un mercato ricco di sorprese, il trasferimento di Modric potrebbe davvero fare la differenza. La domanda ora è: riuscirà il croato a mantenere alta la sua classe?

Toni Kroos, ex compagno di squadra di Luka Modric nel Real Madrid, ha parlato del croato, nuovo acquisto del Milan in questo mercato estivo. Il croato Luka Modric è il grande colpo di mercato del Milan e chi meglio del suo ex compagno al Real Madrid Toni Kroos poteva commentare questo trasferimento. Il tedesco, nell'intervista realizzata per Sportweek come testimonial del marchio Marc O'Polo, ha detto la sua su Modric, parlando sia delle sue condizioni fisiche, che delle sue immense qualità tecniche. Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, senti Kroos: “Modric fisicamente in calo. Ma con quel piede …” | VIDEO

