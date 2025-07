sinner da formula 1 cobolli e sonego show

Un vero spettacolo quello che ci regalano Sinner, Cobolli e Sonego: il tennis italiano conquista Wimbledon con grinta e talento. Tra applausi e emozioni, l'azzurro vola agli ottavi, pronto a sfidare Dimitrov in un duello all’ultimo colpo. La scena è tutta nostra, e il futuro promette ancora grandi battaglie sulla scena internazionale.

Cahill in tribuna sbadiglia e Roddick si nasconde dietro gli occhiali a specchio. Sinner imposta il pilota automatico e non gli servono nemmeno due ore per volare agli ottavi di finale a Wimbledon dove troverĂ un artista della racchetta come Dimitrov. Solo le briciole per l’acciaccato spagnolo Pedro Martinez, tanto da far quasi annoiare due leggende del tennis. Al coperto del centrale Jannik concede solo cinque giochi (6-1, 6-3, 6-1) al suo avversario e prova pure a tagiare corto con le interviste, tutta colpa dei motori: "Ci sono le qualifiche della F1, scappo a vederle". Oggi giorno libero, buono per i riposo e una capatina a Silverstone? "No, non ci andrò, mi devo preparare e concentrare sul torneo, ma organizzerò gli allenamenti in modo da vedere almeno la fine della corsa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net