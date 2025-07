Ecco altri tasselli granata. Come over arriva Andolfi.

Il mercato del Pontedera si infiamma con due nuovi arrivi che rafforzano la rosa: Tommaso Andolfi, talento under classe 2000 proveniente dal Tau Calcio, e un over di grande esperienza. Con questi innesti, i Granata puntano a consolidare la propria competitività e affrontare al meglio la stagione. La squadra si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, alimentando l'entusiasmo dei tifosi e le ambizioni societarie.

Altri due colpi in entrata per il Pontedera, uno over, il secondo di questa calcio mercato, e uno under, il primo. Come over i granata si sono assicurati per i prossimi due anni le prestazioni di Tommaso Andolfi, attaccante centrale classe 2000 che arriva da due stagioni di Serie D nel Tau Calcio (Altopascio) nelle quali in 56 presenze ha realizzato 19 reti, di cui 12 nel campionato scorso. Nato a Livorno e cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Pro Livorno e Armando Picchi, di lui si parla molto bene, non solo sul piano calcistico ma anche su quello caratteriale, tanto che il Pontedera è riuscito a soffiarlo a una nutrita concorrenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net