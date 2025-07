Isola Cristina Plevani | Sono la stessa del GF stro*a ma dolce I soldi vinti li conservo vorrei lavorare in tv

Cristina Plevani, vincitrice de L'Isola dei Famosi 2025, ripercorre il suo cammino tra successi e trasformazioni. A soli 25 anni ha fatto il grande salto dal reality al cuore del gossip, senza filtri e con la sincerità che la contraddistingue. Ora sogna di entrare nel mondo della televisione come opinionista, forte delle sue esperienze e dei soldi vinti, che conserva con saggezza. La sua storia è un esempio di autenticità e ambizione.

Cristina Plevani ha vinto l'Isola dei Famosi 2025 a 25 anni dal primo posto al Grande Fratello. "Non sono cambiata, mi sono mostrata senza filtri. Sono stro**a in modo bonario", ha raccontato a Fanpage.it. Oggi spera di cambiare la sua vita grazie a questa seconda occasione: "Sono aperta a tutto, vorrei fare l'opinionista in tv". E sui soldi vinti: "Li metto da parte, non sono sprovveduta". 🔗 Leggi su Fanpage.it