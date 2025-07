Del Sole roster quasi pronto La General Contractor c’è

Il sole sta per splendere su un roster rivoluzionato, con la General Contractor C8217232 quasi al completo. Dopo un esodo senza precedenti, guidato dal capitano Valentini, pronto a una nuova avventura accademica, la squadra si reinventa con entusiasmo e determinazione. Con dieci partenze alle spalle, il futuro si apre all’orizzonte, promettendo novità e sfide emozionanti. La scena è pronta a scrivere un nuovo capitolo…

Al ritmo di ‘una novità ogni ventiquattro ore’ anche la General Contractor è vicinissima a completare il roster per la prossima stagione. Ben dieci i partenti, un esodo innescato dal capitano Valentini probabilmente l’unico ad essersi allontanato dal progetto per motivi che non fossero strettamente tecnici (frequenterà un triennio alla Bocconi) e definitivamente completato (Nisi unico superstite?) con il recente addio al trio Carnevale, Vettori, Ponziani. A fare quadrato accanto all’unico confermato Santiago Bruno sono arrivati i play Maglietti e Piccone, le guardie ali Toniato e Nicoli, l’ala centro Arrigoni e il centro Di Pizzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Del Sole, roster quasi pronto. La General Contractor c’è

