IL MONDO NEL MIRINO – Taiwan potenzia difesa e trasporto di linea

In un clima di crescente tensione globale, Taiwan intensifica i propri sforzi di difesa e logistica, investendo in droni navali all’avanguardia e allargando gli acquisti in Usa e Francia. Con la minaccia cinese che si avvicina, il paese si prepara a fronteggiare una possibile invasione prevista per il 2027. L’innovazione e la strategia diventano le armi principali di Taipei per proteggere la propria sovranità. La sfida del futuro è già iniziata.

Taiwan fa spese negli Usa e in Francia. Per aumentare la propria capacità difensiva, Taipei sta lavorando intensamente allo sviluppo di una flotta di droni navali ad alta tecnologia in vista di una possibile invasione da parte della Cina, prevista per il 2027. Il modello di riferimento è quello dei temibili "Magura V7" ucraini entrati .

In questa notizia si parla di: taiwan - mondo - mirino - potenzia

