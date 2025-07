Presente e futuro dell’IA Ascani alla lezione di Luciano Floridi

Mercoledì 9 luglio, a Montecitorio, si terrà un evento imperdibile dedicato all’Intelligenza Artificiale, con la partecipazione del celebre filosofo Luciano Floridi. La vice presidente Anna Ascani apre un dibattito cruciale sul presente e il futuro dell’IA, esplorando le sfide e le opportunità di questa tecnologia rivoluzionaria. Un’occasione unica per capire come l’intelligenza artificiale plasmerà il nostro domani e quale ruolo avranno le decisioni politiche in questa evoluzione.

ROMA – Mercoledì 9 luglio, alle ore 17, nella Sala della Regina di Montecitorio, il terzo appuntamento con i seminari dedicati all'Intelligenza Artificiale, promossi dal Comitato di Vigilanza sull'attività di Documentazione della Camera dei Deputati, presieduto dalla vice presidente Anna Ascani (foto): il filosofo e scrittore, Luciano Floridi, dell'Università di Yale, illustra il "Presente e futuro dell'IA". L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. Partecipa all'incontro anche la vice presidente Ascani.

