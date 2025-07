Biagioni dal Tau al Pavia.

Il mercato in fermento al Tau si trasforma in una vera e propria metafora delle porte girevoli, simbolo della strategia del presidente Semplicioni di rinnovamento e adattamento. Con Biagioni che si avvicina a Pavia e Bongiorni pronto a vestire la maglia del Camaiore, la squadra altopascese si ridisegna tra conferme e nuovi arrivi. La sfida ora è mantenere l’equilibrio tra esperienza e freschezza, puntando a rimanere competitivi nel campionato.

Il difensore Biagioni verso Pavia. L'attaccante Bongiorni al Camaiore che sembra aver fatto la.spesa ad Altopascio, dopo gli ingaggi degli ex Tau Bartelloni (centrocampista giovane di talento) e il portiere Di Biagio. Con l'attaccante ex Ghiviborgo sono tre i giocatori che passano dal team altopascese a quello versiliese. Porte girevoli in qusto periodo al Tau. E' la metafora che potremmo utilizzare per la quadra del presidente Semplicioni che milita in serie D, ma che probabilmente è comune anche ad altre società, visto che siamo in tempo di calciomercato. Biagioni, nonostante le sirene della C, andrà in riva al Ticino, nel Nazionale Dilettanti, in una compagine, quella longobarda e lombarda, assai blasonata.