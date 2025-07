MOVIMENTO UNITED Man per il trasferimento di Dominic Calvert-Lewin

Il mercato si infiamma con un’inaspettata svolta: il Manchester United sarebbe interessato a Dominic Calvert-Lewin, ex attaccante dell’Everton, ora libero di firmare con qualsiasi club. Dopo aver lasciato Goodison Park, il 28enne è alla ricerca di una nuova sfida e, sorprendentemente, i Red Devils sembrano aver fatto un passo deciso per assicurarsi le sue prestazioni. La corsa al talento inglese promette di accendere ulteriormente le trattative di questa estate.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, il Manchester United ha fatto una mossa a sorpresa per cercare di scattare l’ex attaccante Everton Dominic Calvert-Lewin con un trasferimento gratuito. Il 28enne ha recentemente lasciato Goodison Park alla fine del suo contratto ed è ora disponibile quest’estate e alla ricerca di un nuovo club. Un po ‘sorprendentemente, sembra che Man Utd abbia fatto un approccio per Calvert-Lewin, secondo un rapporto del sole citando ciò che hanno sentito da “addetti ai lavori”. I Red Devils potrebbero certamente fare con la copertina di mossa davanti, ma Calvert-Lewin non sembra una firma che ha molto senso, anche se è disponibile gratuitamente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: calvert - lewin - united - trasferimento

