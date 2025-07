Il calcio di provincia si infiamma con le ultime mosse di mercato: la Fortis pensa a Ridolfi, Fiesole vara la linea verde e i club di Serie D svelano nuovi innesti. Tra conferme e sorprese, le strategie delle squadre promettono un campionato entusiasmante. Scopriamo insieme tutte le novità che stanno rivoluzionando il panorama regionale!

Queste le ultime novità , tra nuovi arrivi e cessioni. SERIE D. Il Terranuova Traiana firma due innesti in attacco: Mamadou Nyom (classe 2000), punta centrale dalla Fezzanese, e l’esterno Pietro Bruni (‘03), arrivato dal Figline. Dai gialloblù il ds Donello Resti ha prelevato anche il centrocampista Davide Sesti (2000). Anche il Tau Calcio annuncia Edoardo Nottoli (‘99), ex centrocampista del Ghiviborgo, e il portiere Pietro Carcani (‘02), dal Follonica Gavorrano. ECCELLENZA. Nel Montespertoli dopo il trequartista Diego Ciuffi, si registra l’arrivo del nuovo centravanti Filippo Granucci (’99); ex Lammari, Montecatini, quest’anno nel Ponte Buggianese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net