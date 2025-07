Vlahovic Juve incontro tra Comolli e l’agente dell’attaccante | due proposte sul tavolo! Dalla valutazione dei bianconeri al possibile rinnovo-ponte | cosa aspettarsi nei prossimi giorni

L’incontro tra Comolli e l’agente di Vlahovic ha acceso il dialogue sul futuro dell’attaccante. Con due proposte sul tavolo, i prossimi giorni saranno decisivi per capire se il serbo resterà alla Juventus o seguirà una strada diversa. Cosa ci riserveranno le prossime mosse? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul possibile rinnovo e le strategie dei bianconeri.

Vlahovic Juve, incontro tra Comolli e l'agente dell'attaccante: due proposte sul tavolo: i dettagli sul futuro del serbo. La situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus continua a essere un tema caldo del calciomercato Juve. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il 25enne centravanti serbo non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con il club bianconero e punta a svincolarsi gratuitamente al termine della prossima stagione, nel luglio 2026. In vista di ciò, la Juventus sta cercando di esplorare soluzioni per evitare questa situazione e garantire una cessione, anche se con un forte sconto rispetto alla valutazione iniziale.