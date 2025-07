La pallavolo rende omaggio a Giancarlo Fagiani, un vero simbolo del volley italiano, nel suo 75° compleanno. Venerdì sera, tra ricordi e emozioni, il professor Fagiani, fondatore e anima del Montegiorgio Volley, ha visto convergere tanti ex atleti e appassionati in una reunion speciale. Un’occasione unica che ha trasformato una semplice cena in un tributo indimenticabile, celebrando la passione e il grande contributo di Fagiani allo sport.

Un compleanno speciale quello dei 75 anni nel segno dell’amarcord. Serata speciale quella di venerdì per il professor Giancarlo Fagiani, serviglianese di residenza e fondatore del Montegiorgio Volley, una delle anime che ha dato vita alla M&G Scuola Pallavolo. Una serata in cui una semplicissima cena di compleanno è mutata in una vera e propria reunion. Tantissimi gli ex atleti (alcuni tutt’ora in attività anche ai massimi livelli come il capitano della Yuasa Battery Riccardo Vecchi) che non hanno voluto mancare un appuntamento speciale per dare il proprio personale saluto a colui che per tutti è stato un esempio per tanti loro come per tutti gli altri, tantissimi, che avrebbero voluto esserci ma non sono riusciti per vari impegni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it