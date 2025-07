Texas almeno 50 morti per l' alluvione | 27 bambine inghiottite dall' acqua e ancora disperse Travolte da un' onda di 8 metri

Le terribili alluvioni in Texas continuano a mietere vittime, con almeno 50 morti accertati, tra cui 15 bambini, e ancora molte persone disperse. La forza delle onde, che ha raggiunto gli 8 metri, ha travolto vite innocenti e lasciato un bilancio drammatico. Nella contea di Kerr si registrano 43 decessi, mentre lo sceriffo locale chiede urgentemente aiuto e attenzione. La tragedia richiede una risposta immediata per salvare altre vite e affrontare questa calamità senza precedenti.

Si aggrava il bilancio dei morti per le inondazioni in Texas. Sono 50 le vittime accertate, di cui 15 bambini. Nella sola contea di Kerr si contano 43 morti. Lo sceriffo della contea texana.

