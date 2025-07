Calcio In Eccellenza la società bianconera si conferma regina del mercato Massese presi Centonze e Lasagna | Il gruppo ci darà soddisfazioni

La Massese, protagonista del calcio di eccellenza, si conferma regina del mercato massese con gli acquisti di Centonze e Lasagna, pronti a portare nuove soddisfazioni alla squadra. La società ha dimostrato ancora una volta il suo amore per i talenti locali e la voglia di competere ai massimi livelli. Con questi innesti strategici, il futuro bianconero si prospetta ricco di successi e emozioni. La passione non si ferma qui: prepariamoci a seguire un'altra stagione entusiasmante.

La Massese ha annunciato altri due acquisti importanti. Si tratta di Mattia Centonze e Pietro Lasagna. Il primo, massese verace, è una vecchia conoscenza perché ha già vestito la maglia bianconera nella stagione 20202021 quando era appena uscito dalla Primavera della Carrarese e lo aveva fatto come quota. Adesso l’esterno offensivo classe 2002 torna come giocatore fatto che ha già maturato esperienza nella categoria superiore. Quest’anno ha giocato in Serie D con il Tuttocuoio (33 presenze) e in passato lo aveva fatto col Real Forte Querceta. Lasagna arriva, invece, dal Rivasamba ed è un difensore centrale che all’occorrenza può giocare anche davanti alla difesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net