Graduatorie ATA 24 mesi allegato G | cosa significa Aspirante non presente?

Se ti sei imbattuto nel messaggio “Aspirante non presente” nell’allegato G delle graduatorie ATA 24 mesi, potresti chiederti cosa indica questa dicitura. Durante una diretta di Orizzonte Scuola, l’esperto Bartolo Cozzolino ha spiegato che tale frase si riferisce a chi non ha presentato domanda o non ha partecipato alla scelta sedi. Ma cosa comporta questa condizione nel processo di assegnazione? Continua a leggere per scoprirlo.

Durante la diretta del 23 giugno 2025 di Orizzonte Scuola, l’amministrativo ed esperto di normativa Bartolo Cozzolino ha chiarito il significato del messaggio che molti utenti si trovano davanti accedendo all'istanza allegato G, scelta sedi graduatorie di istituto ATA I fascia: “Aspirante non presente o presente con esclusione”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

