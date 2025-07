Fermana telenovela ristrutturazione del debito agli sgoccioli

La Fermana si avvicina a un importante traguardo: l’omologa della ristrutturazione del debito, prevista per il 7 luglio. Un passo cruciale che potrà rilanciare le sorti del club e preparare il ritorno in campo con nuove speranze. Tuttavia, questa fase rappresenta solo una tappa di un percorso più ampio, in cui la famiglia Simoni sta pianificando con attenzione il futuro della squadra e del progetto canarino.

L'attesa di queste ore è proprio per l'omologa in casa Fermana visto che le ultime notizie indicano proprio la data del 7 luglio come quella più probabile per la resa pubblica della decisione da parte del tribunale in merito alla ristrutturazione del debito canarino. Passo importante lo sappiamo bene ma è solo una parte della vicenda legata alla Fermana in questo particolare momento della stagione. La famiglia Simoni sta studiando come ripartire e come poter essere pronti in qualche modo all' Eccellenza in una fase così delicata e con tante situazioni da sistemare come il pagamento (appena arriva ok) della parte fissa dell'omologa, la questione legata alle quattro mensilità della passata stagione a squadra e staff oltre alle vecchie pendenze con i privati.

