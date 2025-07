LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | la Ferrari deve rimontare Possibile pioggia

Benvenuti alla nostra emozionante diretta del GP di Gran Bretagna 2025, il dodicesimo appuntamento del Mondiale di F1. Tra sorprese, rimonte e possibili piogge, la gara promette spettacolo e tensione: la Ferrari può risalire le posizioni? Continua a seguirci per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, analisi e curiosità, e scopri insieme a noi come si svolgerà questa sfida mozzafiato a Silverstone.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la gara in tvstreaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Silverstone, si prevede una gara molto interessante in cui il risultato finale è molto incerto anche per via delle mutevoli condizioni meteorologiche previste in questo pomeriggio nel Regno Unito. La Ferrari deve rimontare. Sono state qualifiche molto deludenti quelle di ieri per la scuderia di Maranello. I presupposti con cui Charles Leclerc e Lewis Hamilton si erano avvicinati al momento del time-attack era stato molto ambizioso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: la Ferrari deve rimontare. Possibile pioggia

